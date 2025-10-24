、元ソフトバンク・和田毅氏（44）のYouTube「和田毅ラボ」に出演。25日に開幕する日本シリーズ、阪神の投打のキーマンを挙げた。投のキーマンに迷わず挙げたのは第1戦の先発を務める村上頌樹投手（27）。ソフトバンク打線とは6月20日の交流戦で対峙し、8回5安打1失点と抑え込んだ。和田氏は「そのピッチングを再現すれば（最低でも）1勝1敗で甲子園に行ける」と指摘した。福岡で1勝すれば甲子園での胴上げの可能性が出て