演歌歌手の辰巳ゆうとさんが、「辰巳ゆうとスペシャルコンサートツアー 2025 -Triangle-」の公開リハーサルに出席し、囲み取材に応じました。【写真を見る】【辰巳ゆうと】「山小屋から綺麗に『影富士』が」と自身の運命的な出会いを明かす大阪、愛知を周り、今回の東京で最終公演を迎える本ツアー。髪にメッシュを入れ、革ジャンを着用した、ロックな装いで登場した辰巳さんは、“金髪メッシュが入ってるんですけど、（ステージに