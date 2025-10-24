セブン―イレブン・ジャパンは２４日、ＵＣＣ上島珈琲と共同開発した「セブンカフェ水素焙煎（ばいせん）コーヒー」を２８日から全国の店舗で順次発売すると発表した。水素を熱源に使って弱火で焙煎した、すっきりとした味わいが特徴で、焙煎時に二酸化炭素（ＣＯ２）も排出しない。価格は従来より２０円高い税込み１６０円。低い温度でも安定的に火力を調整できる水素の特徴を生かし、弱火でじっくり焙煎することでフルーテ