週末は低気圧がやや発達しながら日本付近を通過する予想です。あす25日（土）は、西・東日本の太平洋側から雨の範囲が広がるでしょう。26日（日）は、北日本も含めて広い範囲で雨が降りそうです。低気圧に近い所で雨が強まる見通しで、東海〜関東の南部と伊豆諸島では警報級の大雨となるおそれがあります。週末のお出かけは、車の運転などお気をつけください。そして、雨のあとは強い寒気、今週初めよりももう一段強いものが流れ込