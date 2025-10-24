来年3月の石川県知事選に出馬を表明している前金沢市長の山野之義氏が24日、維新や立憲などに推薦を要請しました。 山野之義氏が訪れたのは、石川維新の会。「よろしくお願いします」現職の馳浩氏が顧問を務めますが、出迎えた幹事長のネクタイは山野氏と同じピンク色。 山野 之義 氏「関係者の中で、山野はピンクと…」石川維新の会・小林 誠 幹事長：「小林が山野の真似してるってネットで書かれたり。僕の方が早いんです