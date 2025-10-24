24日午前、石川県志賀町で、住宅など3棟を焼く火事がありました。この火事で1人が病院に搬送されています。 火事があったのは石川県志賀町小浦の住宅で、24日午前10時半過ぎ、付近の人から「家が燃えている」などと消防に通報がありました。火は木造2階建ての住宅など合わせて3棟を焼き、約3時間後に消し止められました。 消防などによると、この火事でこの家に住む70代の男性が、病院に搬送されました。男性は1人で暮らして