Jujuは新たな挑戦を「本当に楽しみ」と語った(C)Getty ImagesNODAレーシングコンサルタンツは、スーパーフォーミュラに参戦する女性ドライバーのJuju（野田樹潤）が電動車のフォーミュラE世界選手権の公式プレシーズンテストにジャガーTCSレーシングの一員として参加すると発表した。10月31日にスペイン・バレンシアで女性ドライバーのみによるテストセッションでドライブする。日本人女性のテスト出場は2024年の小山美姫がロー