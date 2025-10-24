24日朝、石川県小松市の公園の近くで登校中の小学生がクマ1頭を目撃しました。市や警察が周辺をパトロールしましたが、クマは見つかっていません。小松市や警察によりますと、24日午前7時45分ごろ、小松市千木野町の千木野子どもの広場近くの茂みで、登校中の小学生がクマの成獣1頭を目撃しました。児童の保護者が警察に通報し、午前中に市や警察が周辺をパトロールしましたが、クマは見つかっていません。近くにある苗代小学校は2