きょう午後3時49分ごろ、山形県川西町尾長島で、農作業をしていた男性（68）がクマに襲われました。追い払おうとしたところクマに危害を加えられ左足にケガをしました。男性は病院に搬送されましたが、命に別状はありません。 場所は尾長島西公民館から北に500メートルの畑だということです。