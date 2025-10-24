名古屋市は24日、名駅と栄を結ぶ新交通システム「SRT」の運行を、2026年2月から始めると明らかにしました。バス型の新たな路面公共交通システム「SRT」の運行は、2026年2月13日に始まります。リニア開業を前に、都心部の回遊性を高めて賑わいを生み出す狙いで、名駅と栄を結ぶルートで金曜日から月曜日までの週4日と祝日に1日12本運行します。運賃は大人210円・子供100円で、2026年のアジア大会までに名駅と名古屋城