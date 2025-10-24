占い師の女を信奉し、男性２人の自殺を手助けした罪に問われた女に、執行猶予付きの有罪判決です。創造主を語る占い師の・浜田淑恵被告（６３）は、２０２０年に男性２人に自殺をそそのかした罪で起訴されています。その浜田被告を信奉する滝谷奈織被告（５９）は、２人の自殺を手助けした罪に問われています。これまでの裁判で滝谷被告は起訴内容をおおむね認め、検察側は懲役２年を求刑。弁護側は「滝谷被告が浜田被告