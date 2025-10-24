10月15日、2か月に一度の年金支給日。名古屋市内の郵便局に、多くの高齢者が訪れていました。（街の人）Q.きょうは郵便局へ年金を下ろしに？「そう」 【写真を見る】「決断と前進」の高市内閣で暮らしは…月10万円以下の年金生活者に実態聞いた「支給日の15日まで何も払えん」今の政治に何を望む？ （街の人）Q.年金入っていましたか？「入ってたよ。足りない足りない。年金だけではやっていけないわね」Q.年金だけは賄えない？