◆スピードスケート全日本距離別選手権第１日（２４日、長野市エムウェーブ）来年２月のミラノ・コルティナ五輪シーズンが幕明けし、女子５００メートルで吉田雪乃（寿広）が３７秒５０で連覇を果たした。高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）は３８秒０１で２位。山田梨央（直富商事）が３８秒１９で３位だった。女子３０００メートルは堀川桃香（富士急）が４分６秒８８で２年ぶり２度目の優勝。４分７秒１２で高木が２位、４