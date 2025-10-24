◇プロボクシング「SAIKOU×LUSHvol2」58・0キロ契約10回戦ジョンリエル・カシメロ《10回戦》亀田京之介（MR）（2025年10月25日キルギスビシュケク・アリーナ）キルギスのビシュケク・アリーナで開催されるプロボクシング「SAIKOU×LUSHvol2」の58・0キロ契約10回戦で対戦する日本フェザー級7位の亀田京之介（27＝MR）と元3階級制覇王者ジョンリエル・カシメロ（36＝フィリピン）が24日、現地で前日計量に臨み、と