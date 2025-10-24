ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#8が、きょう24日(22:00〜)に配信される。『ダマってられない女たち season2』場面カット○城田優の母・ペピーに密着番組では、城田優のパワフル母・ペピーに密着。5人の子どもの父親が異なる複雑な家庭環境の中での、ペピー流の子育て術に迫る。また、二女・未来リナが摂食障害で苦しんだ際、「何もできないのがすごく辛い」と涙する場面も。家族一丸で困難を乗