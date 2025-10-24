【ソウル共同】韓国の鄭東泳統一相は24日、北朝鮮が最近、軍事境界線がある板門店の北側で「美化作業」をしていると述べた。トランプ米大統領の29日からの訪韓中に米朝首脳会談を行う兆候の可能性があるとの考えを示した。