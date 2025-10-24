元プロ野球選手で野球解説者の谷繁元信氏が、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で14日に公開された動画に出演。“令和の最強右打者”だと思う選手を明かした。谷繁元信氏○「鈴木誠也が令和の最強右打者」出演者それぞれがベストナインを決める企画で、自身の選出した選手を改めて見渡した谷繁氏は、「広島の前田(智徳)とかも入れたかったですけどね」と述べつつ、ほかの外野手を選んだ理由を「入れ