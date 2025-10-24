次の衆議院議員選挙の熊本1区で、立憲民主党熊本県連が元県議会議員の鎌田聡氏（60）を擁立する方針を固めました。 【写真を見る】衆議院熊本1区 立憲民主党は鎌田聡氏を擁立方針 立憲民主党県連の常任幹事会で正式決定します。 熊本市出身の鎌田聡氏は、1999年以降、県議に7回当選し、立憲民主党県連の代表も務めていました。 そして今年7月の参議院議員選挙に立候補しましたが落選し、党県連の代表も辞任していました。 今