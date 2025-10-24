廃棄物処理を行っている熊本県水俣市の会社に、県が行政指導をしていたことが分かりました。 【写真を見る】大量の土のうが山林に野積み上空から撮影 芦北町の山林に大量に野積みされた土のうから一部、汚水が流れ出していて、熊本県が早急な対応を求めています。 22日に県が行政指導をしたのは、水俣市の産業廃棄物処理業「吉永商会」で、指導内容は「汚水対策」です。 土のうの中身は「たい肥」？ 芦北町の山林に野積みさ