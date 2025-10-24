電通は10月22日、スポティファイジャパンと、広告の効果測定に関する「計測パートナーシップ協定」を締結したと発表した。あわせて、オーディオストリーミングサービス「Spotify」の広告効果を可視化する新ソリューション「SONATA」を提供開始する。電通×スポティファイジャパン、広告効果測定分野でパートナーシップ協定を締結○協定締結の概要今回の協定締結は、世界の広告会社としては初の取り組みとなる。電通と電通デジタル