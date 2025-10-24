ラグビー日本代表ＣＴＢディラン・ライリー（２８＝埼玉）が、?母国?との対決に闘志を燃やしている。ラグビー日本代表は２４日、テストマッチの「リポビタンＤチャレンジカップ２０２５」日本―オーストラリア（２５日、国立競技場）に向けて大会会場で練習を行い、冒頭１５分が公開された。ライリーは南アフリカで生まれ、オーストラリアで育った。現在もオーストラリア国籍で、かつては母国でＵ―２０代表に選出された経歴