ガールズグループLE SSERAFIMが、10月24日(金)午後1時に1st Single 'SPAGHETTI'をリリースし、タイトル曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』のミュージックビデオを公開した。【写真】カズハ、色気漂う“シースルー”シャツ姿HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルに公開された『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』ミュージックビデオは、ユニークな演出とメンバーたちの大胆なビジュアルチェンジで大きな注目を集めた。5人のメンバ