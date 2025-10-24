格闘技「K−1」は24日、11月15日に国立代々木競技場第1体育館で開催する「K−1ワールドMAX2025」でK−1女子フライ級タイトル戦が消滅したことを発表した。王者のSAHO（闘神塾）へ挑戦予定のソフィア・ツォラキドゥ（ギリシャ）が今大会を欠場。同選手は9月下旬の練習中に腰を痛め、病院で「腰椎椎間板ヘルニアによる下肢神経骨症状で全治1カ月の見込み」と診断された。その後、静養していたものの、回復ぜずに今大会の欠場の