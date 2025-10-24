BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（木曜後10・00）が23日に放送され、ともに広島OBである安部友裕氏（36）＆中田廉氏（35）の“アベレン”コンビがそろって登場。プロ入りから間もない若手選手たちにとってのドラフト当日について、正直な気持ちをぶっちゃけた。元ヤクルト監督で番組MCの真中満氏（54）から、引退後は広島でテレビにラジオに大活躍と紹介された2人。広島では「アベレン」として地上波のレギュラ