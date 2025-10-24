政府が安全保障関連の3文書を前倒して改定する方針を受け、防衛省は新たな検討会議を立ち上げ、初会合を開きました。小泉進次郎 防衛大臣「防衛力変革のための取り組みを進めることについて、遅すぎることはあっても、早すぎることはありません。これまでにないスピード感で、積極果敢に議論を、そして決断を行い、戦略3文書の改定に向け、前進していくようお願いを申し上げます」きょう、高市総理が所信表明演説で2022年に策