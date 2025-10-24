スマートフォン上に表示されるフェイスブックなどのアプリのロゴ（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会は24日、中国系動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」と米メタが運用する「インスタグラム」や「フェイスブック」が巨大IT規制「デジタルサービス法（DSA）」に違反しているとの暫定的な見解を公表した。研究者への情報開示が不十分で、有害なコンテンツの検証に影響しているとした。DSAは