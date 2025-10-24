、元ソフトバンク・和田毅氏（44）のYouTube「和田毅ラボ」に出演。25日に開幕する日本シリーズ、ソフトバンクの投打のキーマンを挙げた。和田氏がプロ1年目で出場した2003年の日本シリーズと同じカード（当時はダイエー）になった。投手のキーマンについて、和田氏は「結局モイネロになるのかな」と、CSでチームを日本シリーズに導いたリバン・モイネロ投手（29）の名前を挙げた。「モイネロがどこで投げるかがカギになる」