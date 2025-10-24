取材に応じる川除大輝＝24日、青森県野辺地町来年3月のミラノ・コルティナ冬季パラリンピックに向け、ノルディックスキー距離の立位勢が24日、青森県野辺地町で合宿を公開し、前回2022年北京大会金メダルの川除大輝（日立ソリューションズ）は「連続でメダルを取れるんだぞという実力を見せたいし、一つだけでなく複数個を取りたい」と抱負を語った。勝負のシーズンへ体幹などを継続的に鍛え、手応えを得ている。「調子が上が