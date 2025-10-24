²­ÆìÃÏ¶èÀÇ´Ø¤¬²¡¼ý¤·¤¿¡¢¹ñ¤ÎÅ·Á³µ­Ç°Êª¤ÇÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Î¡Ö¥ê¥å¥¦¥­¥å¥¦¥ä¥Þ¥¬¥á¡×¡á24Æü¸áÁ°¡¢ÆáÇÆ»Ô¹ñ¤ÎÅ·Á³µ­Ç°Êª¤ÇÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Î¡Ö¥ê¥å¥¦¥­¥å¥¦¥ä¥Þ¥¬¥á¡×¤òÊá³Í¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²­Æì¸©·Ù¤Ï24Æü¡¢¼ï¤ÎÊÝÂ¸Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¹á¹Á¿Í¤Î¼«¾Î¼«±Ä¶ÈÎÓÁÇ×ÞÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤éÃË½÷4¿Í¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£¹ñºÝ¼«Á³ÊÝ¸îÏ¢¹ç¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤¤¡Ö´íµ¡¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²­ÆìÃÏ¶èÀÇ´Ø¤Ï24Æü¡¢´ØÀÇË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¤¦¤Á3¿Í¤òÆá