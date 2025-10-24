コメの平均販売価格が5週間ぶりに値上がりしました。再び過去最高値に迫っています。【映像】コメ平均価格4251円 前週より109円上昇農水省によりますと、10月19日までの1週間に、全国のスーパー約1000店舗で販売されたコメの平均価格は、前の週より109円高い5kg当たり4251円でした。5週間ぶりの値上がりで、5月中旬に記録した最高値の4285円に迫っています。なかでも、銘柄米は61円高い4501円で過去最高値を更新しました。