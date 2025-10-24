メイクアップアーティスト河北裕介がプロデュースする〈＆be（アンドビー）〉の大人気ツール「＆be ブラックスポンジ」から、新色「＆be ピンクスポンジ」と「＆be ブルースポンジ」が2025年11月7日（金）に全国発売されます。ヒアルロン酸を配合し、よりなめらかな肌あたりへ進化。鮮やかなビビットカラーがメイクの時間を彩り、使うたびに気分まで華やぐ新しいメイクスポンジです♡