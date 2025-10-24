BSÄ«Æü¤Ï24Æü¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¡Ê91¡Ë¤¬ÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿Æ¤ÏÀÈÖÁÈ¡Ö·ãÏÀ¡ª¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅÄ¸¶»á¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ë¸þ¤±¡Ö¤¢¤ó¤ÊÅÛ¤Ï»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£Æ±¶É¤«¤é¸·½ÅÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¶É¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡Ö2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤ÎBSÄ«Æü¡Ö·ãÏÀ¡ª¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ê²ñ¡¦ÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö³ºÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï