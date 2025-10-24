中国外交部の報道官は10月24日、習近平国家主席が韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領の招きに応じ、10月30日〜11月1日の日程で韓国を国賓訪問すると発表しました。習主席は慶州で31日に開幕するアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に出席します。（提供/CRI）