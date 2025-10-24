毎日に欠かせないメッセージアプリ「LINE」では、毎日の買い物や食事がお得になるクーポンが多数配信されています。その中から、編集部がおすすめのクーポンを厳選して紹介。今日ピックアップするのは、ロッテリア「ショコラ マカロン」がお得に楽しめるクーポンです。【図解】LINEクーポンの取得方法ロッテリア「ショコラ マカロン」が今だけ特別な価格で楽しめる！ロッテリア「ショコラ マカロン」が、通常価格150円（税込み）の