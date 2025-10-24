ディズニーストアは、10月31日（金）から、11月18日（火）のミッキーマウスの誕生日を記念した新コレクション「HAPPY BIRTHDAY MICKEY」を、全国の店舗で発売。これに先駆け、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店および公式オンラインストアでは先行して10月28日（火）より順次発売される。【写真】推し活で大活躍！「うちわケース」や「フォトケース」も登場■華やかな衣装姿がカッコイイ！今回登場す