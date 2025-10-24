県内でクマの出没が相次いでいます。きょう午後、最上町の住宅敷地内の小屋にクマが入り込み、町や警察が捕獲を試みた結果、午後4時半に捕獲されました。 【写真を見る】最上町ではクマが住宅の小屋に侵入…小国町ではブランド地鶏が食い荒らされ…各地でクマの被害と目撃が相次ぐ（山形） 地域住民などによりますときょう午前11時半ごろ最上町の住宅街をクマが歩いているのを近くにいた人が発見しました。現場はJR最上駅の近く