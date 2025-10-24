◆SMBC日本シリーズ・ソフトバンク前日練習（24日、みずほペイペイドーム）25日に開幕する阪神との日本シリーズに向けて、ソフトバンクは本拠地で前日練習を行った。左脇腹痛でクライマックスシリーズを欠場した近藤健介も復帰。左足首を痛めた周東佑京、後頭部打撲の中村晃も元気な姿を見せた。小久保裕紀監督は「けが人も出ましたけども、おそらくベストに近いオーダーを組めそう」と話した。予告先発が発表され、第1戦