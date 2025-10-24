児童たちに、きょう、もしもの災害のとき自分が地域のためにできる事を考えてもらおうと、小学校で防災訓練が行われました。 【写真を見る】児童たちが珍しい道具や救助方法を体験もしもに備える防災訓練、その大切さとは（山形） 警察官「災害が起きた時にすぐ逃げられるようにこういったものを準備して、避難所に逃げられるよう実践してもらいます」 山形市の楯山小学校で行われた防災訓練では警察官から児童に災害時に役立