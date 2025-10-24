静岡県森町は10月24日、町の保健福祉センター内にある入浴施設で、国の基準値を超えるレジオネラ属菌が検出されたとして、当面、施設の営業を停止すると発表しました。この浴槽では、2025年6月にも、基準値を超えるレジオネラ属菌が検出され、一時営業を停止していました。 レジオネラ属菌が検出されたのは、森町保健福祉センター内望月プラザ「もりの湯」の西側浴槽です。森町福祉課によりますと、10月17日に2か月に