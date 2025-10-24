タレントの井上咲楽さん（26）が23日、東京・渋谷で行われた映画『プレデター：バッドランド』（11月7日公開予定）サバイバルイベントに、お笑いコンビ・バイきんぐ（小峠英二さん・西村瑞樹さん）とともに登場。サバイバル生活を語りました。映画は、“最悪の地”バッドランドを舞台に、若きプレデター（デク）と、謎めいたアンドロイド（ティア）の極限の地で出会った2人がたどる運命が描かれています。映画さながらの雰囲気の中