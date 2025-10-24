韓国・忠清南道との音楽交流イベントで披露された雅楽＝24日午後、奈良市奈良県は24日、友好提携を結ぶ韓国・忠清南道との音楽交流イベントを奈良市で開催した。お互いの伝統芸能や、日韓の高校生による合同ダンスを披露。事業費は当初、約2億7千万円と想定していたが、費用対効果を疑問視する県議会の反発を受け約9分の1に圧縮し、実現した。奈良市の「なら100年会館」に、県民千人超が来場。迫力あるパフォーマンスに拍手を