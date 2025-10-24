ËÉ±ÒÁê½¢Ç¤¸å¡¢½é¤Î³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤ËÎ×¤à¾®Àô»á¡á£²£´Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¡Ê½°±¡¿ÀÆàÀî£±£±¶è¡Ë¤Ï£²£´Æü¡¢½¢Ç¤¸å½é¤È¤Ê¤ë³ÕµÄ¸å¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£¶á¤¯¥Ø¥°¥»¥¹ÊÆ¹ñËÉÄ¹´±¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¾®Àô»á¤Ï¡ÖÆüÊÆ¤ÎÆ±ÌÁ´Ø·¸¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ò¼Â¸½¤·¡¢¶¯¤¤¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÏÆ±Æü¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¡¢ËÉ±ÒÈñ¤ò£²£°£²£·Ç¯ÅÙ¤Ë¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡ËÈæ£²¡ó¤ËÁý³Û¤¹¤ëÌÜÉ¸