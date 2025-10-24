ファミリーマートは10月28日から「ファミマがチョコだらけ!」キャンペーンを開催する。登場する11種類のチョコ商品は、いずれも「ひとくちで3度のしあわせを感じられる」ほど専門店にも負けない美味しさだ。スイーツ、パン、アイス、ドリンクなどジャンルも多岐にわたる。 「ファミマがチョコだらけ！」商品○"スイーツのファミマ"を掲げた1年、「ファミマがチョコだらけ!」も好評発表会に登壇したファミリーマート 商品本部 山岡