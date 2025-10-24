秋元康氏が総合プロデュースする劇団4ドル50セントの前田悠雅（27）が24日までに、自身のXなどを更新。電車内で体調不良を起こした際に水を手渡してくれた女性へ、感謝の思いをつづった。前田は直筆とみられる文書の画像をアップ。22日に電車内で体調不良を起こし、手持ちのポリ袋に嘔吐（おうと）してうずくまってしまったという。「『お姉さん、大丈夫ですか？』と笑顔で恐らく買ったばかりのいろはすのお水を差し出して下さった