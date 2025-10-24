日本製鉄とマツダは10月23日、従来の材料メーカーと完成車メーカーの枠を超えた「共創活動」の成果を、新型クロスオーバーSUV「MAZDA CX-5」に適用し、短期間で最適な車体構造を開発したと発表した。（左）マツダ 取締役専務執行役員 向井武司氏、（右）日本製鉄 代表取締役副社長 廣荑孝氏○取り組みの概要自動車業界では、電動化や知能化、環境対策、地政学リスク、各国・地域の政策によるサプライチェーン上のBCP（事業継