自家製うどんの「久兵衛屋」は10月24日より、公式モバイルアプリにて、おこさまうどんが半額になるなどのお得なクーポンを期間限定で配信している。「久兵衛屋」お得なクーポンを配信今回配信されるクーポンは、通常429円の「生ビール」と「おがわ地酒」が50円引き(379円)になるお得なクーポンと、通常330円の「おこさまざるうどん」および「おこさまたぬきうどん」を半額(165円)で楽しむことができるおこさまクーポン。いずれも10