カーリング女子日本代表のロコ・ソラーレ（ＬＳ）が第一関門を突破した。２０２６年世界選手権（３月、カナダ）の国別出場枠を懸けたパンコンチネンタル選手権（ＰＣＣＣ、米ミネソタ州）は、２４日で４日目が終了。通算成績５勝０敗の中国と米国がプレーオフ進出を決めた。ＬＳは中国と米国に敗れ、通算成績３勝２敗。プレーオフ進出の残り２枠は、同成績のカナダと通算成績２勝３敗のオーストラリアと韓国で争う構図となった