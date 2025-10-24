◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子第１節大阪Ｂ―サントリー（２４日、兵庫・ジーライオンアリーナ神戸）昨季王者のサントリーと昨季レギュラーシーズン１位の大阪Ｂが対戦する。サントリーは新主将の高橋藍を中心に円陣を組み、小野寺太志、副主将の喜入祥充、２１８センチのムセルスキーらが声を出して気合を入れ、準備運動を開始した。対するホームの大阪Ｂも新主将の西田有志はチューブを使って上半身を動かし、世