世界陸上競技選手権を見て 千駄ヶ谷の国立競技場で世界陸上競技選手権大会が9月13日から21日まで開催された。世界新記録が1件、大会記録が7件更新されるなど、大いに盛り上がった。 約200の国・地域から2000人以上の選手が出場。筆者も大会5日目に観覧したが、約6万人の入場客が選手に拍手を送り、選手と観客が一体となる姿に感動を覚えた。観客には外国人も多かった。 一方で、ロシアのウクライナ侵攻が続き、