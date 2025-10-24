「僕のグッズを持って球場に」 千葉ロッテマリーンズはマリーンズオンラインストアにて「野球日本代表 侍ジャパン」×マリーンズコラボグッズの受注販売を、10月24日(金)より開始した。 11月15日(土)から東京ドームで開催される「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025日本vs韓国」の出場選手にマリーンズから選出された、種市篤暉投手の侍ジャパンのコラボグッズ。デザインはホームとビジ